Ultim'ora Sky - Miguel Gutierrez al Napoli, accordo verbale col Girona: affare ai dettagli, le cifre!

Calciomercato Napoli - Novità per quanto riguarda Juanlu Sanchez e Miguel Gutiérrez, da Sky Sport 24. Nel corso dello speciale mercato di questa sera, Luca Marchetti ha dichiarato:

"Il Napoli è alla stretta finale per il terzino, non solo Juanlu Sanchez per l'out destro, per cui la trattativa procede, ma anche per Miguel Gutiérrez che è molto più vicino: siamo ai dettagli della definizione dell'operazione col Girona. Siamo veramente ai dettagli, 20 milioni al Girona dal Napoli".