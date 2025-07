Santacroce: "Beukema ha caratteristiche che mancavano al Napoli: me lo aspetto titolare in poco tempo"

Ultime calcio Napoli - Fabiano Santacroce, ex difensore, è intervenuto a Calciomercato e Ritiri su TMW Radio:

"Primo ko in amichevole? Ho avuto degli allenatori che facevano fare preparazioni importanti, vedi Zeman. Certe partite ci sei con la testa ma non con le gambe. Per questo capisco il risultato della prima uscita. Serve mettere benzina ora. Conte durante la settimana non avrà tempo di fare i lavori fatti lo scorso anno. Sta mettendo tanta benzina ora perché poi servirà durante questa stagione. Miretti e Milinkovic-Savic? Mi convince soprattutto il portiere, che ha tanta qualità e offre qualcosa di differente da Meret. Sarà una bella lotta che farà solo che bene alla squadra. Bene anche il centrocampista, ma c'è poco spazio in quel centrocampo. Fa bene a prendere un giovane che si deve rimettere in gioco, ma ci saranno pochi spazi. Beukema? Ha investito tanto e bene. Ha preso un giocatore che con quelle caratteristiche mancava. Ha una capacità di rilancio preciso, è una soluzione importante dal punto di vista tecnico. Me lo aspetto a breve titolare".