Geolier: "Così ho conosciuto Noa Lang: anche lui è contagiato dalla musica. Un duetto insieme? Mi accontenterei di..."

Napoli - Geolier alla Gazzetta dello Sport racconta come ha conosciuto il nuovo acquisto Noa Lang. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Noa Lang? Ero allo stadio per realizzare lo spot di un videogioco. Arrivano amici e mi dicono che c’è lui, mi pare per firmare il nuovo contratto. Le affinità le abbiamo trovate subito, lui come me è contagiato dalla musica, è molto bravo. C’è in entrambi il desiderio di sperimentare. Un duetto insieme? Mi sembra complicato per lui, che durante la settimana avrà altri impegni e non troverebbe una data sul calendario tra campionato, Champions, coppa Italia e Supercoppa. Io mi accontenterei anche di una esibizione, magari per festeggiare qualcosa”.