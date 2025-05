German Denis, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“A Lukaku darei 7 per la partita contro il Lecce, in fase di non possesso il belga fa un lavoro straordinario, qualche volta il gol te lo fa e avvolte no. Bisogna credere allo scudetto, domani e dopodomani sarò a Napoli, sto realizzando un grande evento”.