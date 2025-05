Napoli Basket, coach Valli: "Era la partita della vita, fatto un regalo ad una città che merita tanto! Ecco chi devo ringraziare"

Grande impresa del Napoli Basket, la squadra di Coach Valli sbanca Tortona e firma con merito l’impresa salvezza. Napoli contiene nel finale rovente della partita la rimonta disperata di Tortona e festeggia una grande vittoria ed una meritata e sofferta salvezza sbancando Tortona con il punteggio di 82-89.

Bertram Derthona Tortona ‚Äď S.S. Napoli Basket 82-89 (22-27, 13-19, 14-20, 33-23)

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Candi 15 (3/5, 3/3), Vital 4 (1/2, 0/5), Weems 6 (1/7, 0/3), Gorham 4 (2/5, 0/1), Kamagate 4 (2/5), Biligha 4 (2/3), Baldasso 5 (1/3, 1/4), Severini (0/3 da tre), Denegri 18 (1/6, 4/7), Kuhse 8 (0/2, 2/4), Zerini 14 (3/4, 1/1), Bresciani. All.: De Raffaele.  

NAPOLI BASKET: Pangos 18 (3/6, 4/9), Pullen 12 (1/6, 2/7), Green 22 (5/5, 3/6), Zubcic 8 (2/3, 1/5), Totè 11 (3/5, 0/1), Woldetensae 5 (1/1, 1/2), Treier 2 (1/2), Egbunu 11 (4/4), De Nicolao (0/1, 0/1). Ne: Saccoccia, Mabor Dut Biar. All.: Valli.  

ARBITRI: Grigioni, Borgo e Catani. 

NOTE - Totale tiri: Tortona 27/69 (11/31 da 3), Napoli 31/64 (11/31 da 3). Tiri liberi: Tortona 17/18, Napoli 16/21. Rimbalzi: Tortona 20o, 22d, Kamagate 8; Napoli 11o, 26d, Zubcic 7. Cinque falli: Zerini al 39’ (82-87). 

Dichiarazioni Coach Valli:

‚ÄúChiaramente per noi era la partita della vita e l‚Äôabbiamo centrata, con grande sforzo comune, di squadra. Abbiamo fatto una gran partita corale, in attacco e in difesa. Tenere una squadra con un potenziale clamoroso a queste percentuali √® motivo d‚Äôorgoglio perch√© i ragazzi hanno capito, lungo tutta la stagione, ma in particolare questa sera che con la difesa si portano a casa i risultati. Abbiamo giocato bene anche in attacco, perch√© quando giochi bene in difesa hai pi√Ļ serenit√†. Devo dire che √® una gioia immensa, pensando da dove siamo partiti. Devo ringraziare il club che mi ha permesso di lavorare in ottime condizioni, specialmente al Presidente Grassi e soprattutto ad Alessandro Dalla Salda che ha creduto in me e, credo e spero di aver ripagato la sua fiducia. Grazie a tutte le persone fantastiche che sono all‚Äôinterno del club che mi hanno permesso di lavorare con grande serenit√†, anche a fronte di sconfitte ed a tutto il mio staff. Credo di aver fatto un piccolo regalo ad una citt√† che merita tanto, perch√© a noi ha dato tanto entusiasmo. In tanti anni che alleno, non ho mai visto tifosi¬†del¬†genere.‚ÄĚ