Ultime SSC Napoli - Paolo Del Genio ha parlato del Napoli ai microfoni di Canale 8:

“Il Napoli farà altri 2-3 acquisti. Si legge che non arriverà l'esterno altro, che si possano trovare altre soluzioni come quella di avanzare Leonardo Spinazzola. A me piacerebbe invece avere due specialisti del ruolo, senza adattamenti”.