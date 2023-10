De Laurentiis: "Garcia non fa la lista dei buoni e dei cattivi, basta che non inventiate le notizie: c'è una cosa che vi dico da 18 anni" | VIDEO

Napoli - Interviene Aurelio De Laurentiis, in sala stampa per la conferenza, parlando dei giornalisti e della stampa:

“Il problema qual è? Non è che lui sta facendo una analisi con i buoni e i cattivi, non esistono. Quello che fa non onore a qualcuno di voi, e io questo ve lo dico da 18 anni e più che sto qua, è quando uno legge delle cose inventate di sana pianta. E io delle volte ci sto, ancora con amore e fede e spero sempre che le cose cambino, e chiamo i giornalisti chiedendo perchè abbiano scritto inesattezze.

Gli viene risposto: "Io devo riempire le pagine, non riesco a parlare con nessuno di voi..."

"Ma non è una buona ragione, il giornalismo secondo me non si fa in questo modo, perchè diventa anche una professionalità vissuta in maniera squallida. Giordano ieri ha scritto un articolo su di me e su quello che avevo detto, dirompente sul piano della diversità, perchè lui è uno che scrive"