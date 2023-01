DAZN, Zille: "Napoli-Roma? Spalletti l’ha vinta con una squadra che va oltre gli undici titolari"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta la giornalista di DAZN Federica Zille, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Roma? Spalletti l’ha vinta con una squadra che va oltre gli undici titolari, sono entrati carichi a molla Simeone e gli altri, ed il Cholito ha fatto un gran gol preciso alle spalle di Rui Patricio. Simeone ha deciso anche il match col Milan, i gol da subentrato sono fondamentali al termine della stagione: se vediamo le contendenti, lì la panchina manca e non ci sono alternative all’undici titolare. Il Napoli invece ha fatto un grande lavoro per garantire diverse opzioni a Spalletti, e vedere le esultanze di Osimhen sostituito lascia pensare in modo ottimista”