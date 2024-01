DAZN, Marelli sicuro su Inter-Verona: "Gol di frattesi da annullare: c'è fallo di Bastoni su Duda"

L'Inter ha trovato il vantaggio contro l'Hellas Verona in pieno recupero con la rete di Davide Frattesi, ma l'azione è stata contestata molto dagli ospiti, per un contatto in area di rigore tra Alessandro Bastoni e Duda. A DAZN, Luca Marelli ha commentato:

"Rete sulla quale si discuterà molto. C'è un fallo di Bastoni su Duda, con il difensore dell'Inter che lo guarda e gli dà una leggera gomitata. Il giocatore dell'Hellas accentua molto ma la cosa non cambia. Questa rete doveva essere annullata per il fallo di Bastoni su Duda".