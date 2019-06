Corbo a CN24: "La punta che cerca il Napoli non è di medio livello. Futuro Allan? Un altro mediano lo prenderei a prescindere"

Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Non credo che l'attaccante che cerchi il Napoli sia modesto livello, altrimenti avrebbero ripreso Inglese. Il centrocampista arriva se parte Allan, in quella zona ritornerà anche Rog. In più in quel ruolo possono giocarci anche sia Fabian che Zielinski. Detto questo, io un altro mediano lo prenderei ma i soldi non sono i miei ma di De Laurentiis. De Nicola? Appena ci sarà l'ufficialità della conferma o meno, si potrà dare un cauto giudizio sulla vicenda. Sarri? La Juve voleva Guardiola, ma ha scelto Sarri perchè è il più avvicinabile. Prossimo acquisto? Secondo me sarà un colpo da 20 milioni, Veretout è un calciatore che può fare al caso del Napoli"