Ultimissime Calcio Napoli - Pomeriggio importante per la questione stadio Maradona. Dopo l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi, le parti si sono spostate in Prefettura per un vertice collettivo per gettare il futuro dell'impianto di Fuorigrotta.

