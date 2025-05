La Juventus non si accontenterebbe solo di Osimhen. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino un altro nome e proveniente dalla Serie A: si tratta di Ademola Lookman. La 'Signora' ha già sondato il terreno con la Dea, che valuta l'attaccante nigeriano non meno di 60 milioni.