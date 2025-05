Ultimissime Calcio Napoli - Geolier si è fatto un regalo pazzesco all’insegna del suo amore per il Napoli e Il Pibe de oro: ha acquistato per il suo terrazzo una statua di Maradona, tra l’altro molto simile a quella vista per un periodo anche all’esterno dello stadio, che gli è stata consegnata ieri sera. Un'opera fantastica.

