Marolda: "Non posso dirvi cos'ha pensato ADL sulle parole di Spalletti..."

Ciccio Marolda - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica sera contro il Genoa. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente:

"Corsa Scudetto? Il problema non è tanto l'Inter, che forse da qui alla fine del torneo non vincerà più una partita, ma la risposta che darà il Napoli. In questo momento entrambe le formazioni non sono al massimo, per questo saranno importanti l'atteggiamento e le prestazioni fornite dagli azzurri. A prescindere dai risultati della squadra di Inzaghi, il Napoli dovrà guardarsi allo specchio e fare i conti con sé stesso. A tre gare dalla fine, la discussione sul gioco sarebbe inutilmente accademica: ci vogliono prestazioni di sostanza, dal primo all'ultimo minuto.

Futuro di Conte? La questione è molto semplice: tra il Napoli e Conte, c'è solo la Juve che può rompere le scatole. I bianconeri lo vogliono fortemente, ma l'arrivo del tecnico significherebbe mandare via Giuntoli. È vero che nel calcio le cose possono cambiare, ma al momento la conseguenza sarebbe questa. Un eventuale ingresso di Chiellini in società chiuderebbe il cerchio. Saranno importanti anche la capacità del Napoli di investire sul mercato e di accontentare le esigenze del tecnico, ma da questo punto di vista mi chiedo chi effettivamente possa avere più capacità di spesa degli azzurri. Mancato ingresso in Champions della Juve? In prospettiva Conte, sarebbe ancora meglio per i bianconeri. Ipotesi Allegri per il futuro? Tra i tanti contatti amichevoli che sta avendo, sta sentendo molto con il club azzurro...

La cosa importante è una: il giorno dopo la fine del campionato il Napoli dovrà comunicare se si continuerà o meno con Conte sulla panchina,

Napoli-Genoa? Ci sono dei momenti in cui una squadra, raggiunto l'obiettivo stagionale, può tendere a rilassarsi. Il Genoa potrebbe avere un momento del genere, ma torno a ripetere che è il Napoli che deve decidere: se giocare la gara fin dal primo all'ultimo minuto e chiudere la gara quanto prima, oppure farci soffrire fino alla fine.

Reazione di ADL alle parole di Spalletti? Quello che ha pensato non posso dirlo, però non credo che rispenderà, sa che il Napoli fino a fine campionato deve stare tranquillo. Quest'anno è stato bravissimo nel comportamento e anche a gennaio è stato perfetto: si sarebbero buttati dei soldi.

Trattativa De Bruyne? Non sono d'accordo con quest'acquisto: è un giocatore che a luglio compirà 34 anni, che nelle ultime due stagioni ha saltato rispettivamente 30 e 13-14 partite e che è reduce da infortuni importanti. Ci andrei molto cauto".