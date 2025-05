Pedullà: "De Bruyne al Napoli anche se Conte va via! In attacco arriva uno di questi quattro"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, svela sul suo canale YouTube le ultime notizie sul calciomercato del Napoli.

La cosa che va chiarita in questo momento è che il Napoli sta facendo un mercato a prescindere. Cioè la cosa che ci tengo a chiarire in questo video, senza dover smentire qualcuno, ma cercando di andare avanti per la mia strada, che è sbagliato il concetto il Napoli sta provando per De Bruyne perché sarebbe il messaggio da mandare a Conte. Non è così. Il Napoli sta provando per De Bruyne, ha una lista di attaccanti, una lista importante come Nunez, come Jonathan David che ha grande mercato, era stato seguito anche da Inter e Juventus e come i soliti noti, i nomi che erano già usciti di Bonny e Lucca. Semplicemente perché il Napoli vuole fare una grande squadra a prescindere, quindi non è che devi accontentare il tuo allenatore attuale con lo zuccherino e siccome ti sto prendendo De Bruyne, le cose cambiano in un senso o nell'altro.

Le cose non cambiano in base agli acquisti. Il lavoro di semina è la conferma per me che il Napoli non vuole ripetere gli stessi errori che aveva fatto quando aveva vinto lo scudetto con Spalletti, no? Vi ricorderete il balletto allenatore, il ritardo della campagna acquisti, una campagna acquisti improbabile, molti nomi non attendibili, nel senso che molti acquisti poi non hanno reso la svalutazione della rosa in quella stagione con tre allenatori. Il Napoli questi errori non li vuole commettere, ma è sbagliato dire che il Napoli stia facendo mercato per presentare la lista a Conte. Probabilmente Conte sarà al corrente delle cose che il Napoli sta facendo adesso, non ho dubbi, ma non deciderà in base a questo, deciderà in base ad altre cose che vedranno De Laurentis e lo stesso allenatore parlarne.