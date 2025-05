Di Fusco a CN24: "ADL ha dato un segnale a Conte con De Bruyne, Meret va rinnovato a meno che non prendi Donnarumma"

Raffaele Di Fusco è intervenuto a CalcioNapoli24Live su CN24 TV:

“Vediamo se si può aprire un ciclo con Conte, De Laurentiis ha lanciato un messaggio forte se si parla di De Bruyne. E’ un campione di 33 anni e vuol dire che per i prossimi 2 anni si voglia raggiungere qualcosa di molto importante. Un’operazione simile non rientra nelle solite trattative di De Laurentiis e questo vuol dire quindi che Conte possa essere ancora al centro del progetto. Conte è stato bravo a chiedere ad ognuno di loro quello che sa fare meglio. De Laurentiis ritarda sempre sui rinnovi, sta accadendo a Meret ma è accaduto anche di recente con molti altri e in particolare Kvaratskhelia che andava rinnovato 1 anno e mezzo prima. Meret andrebbe confermato, che altro deve fare per guadagnarsi il contratto, a meno che non prendi Donnarumma che è il migliore a livello mondiale".