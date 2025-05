UFFICIALE - Non Conte: ecco chi ha vinto il premio “allenatore del mese”

Ultimissime Calcio Napoli - Oltre al programma della 37a giornata di Serie A, la Lega Calcio ha reso noto anche il vincitore del premio di allenatore del mese attraverso il proprio sito.

Premio allenatore del mese Serie A, vince Fabregas

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatore del Como Cesc Fabregas. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Cagliari, in programma sabato 10 maggio 2025 alle ore 15.00 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della Serie A Enilive 2024/2025.