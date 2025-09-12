Come stanno Elmas e Hojlund? Annuncio di Conte in conferenza

Conferenza Conte Fiorentina-Napoli: tutto pronto per il ritorno in Serie A dopo la pausa nazionali. Dopo le due vittorie contro Sassuolo e Cagliari, i campioni d’Italia in carica fanno tappa all’Artemio Franchi per il primo match di cartello di questa stagione.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli Antonio Conte.

“Elmas e Hojlund? Sono stati anche in nazionale, li ho visti bene: sono giocatori pronti, inevitabile che più ci sarà spazio e tempo per lavorarci, più ci saranno dei miglioramenti. Però noi ne abbiamo bisogno subito”