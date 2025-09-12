Okafor si toglie i sassolini dalle scarpe: "Ero stanco di tre-quattro partite per 10 minuti"

Le Interviste  
Okafor e ConteOkafor e Conte

Noah Okafor ha iniziato la sua nuova avventura al Leeds United, in Premier League. Da gennaio a maggio, con la maglia del Napoli, aveva giocato appena 36 minuti spalmati in quattro partite. In un'intervista al The Athletic, Okafor ha parlato così della sua decisione di lasciare il Milan e trasferirsi al Leeds

"Ogni giocatore vuole giocare. Ho bisogno di ritrovare la fiducia in me stesso e in questa squadra posso trovarla. Inoltre con questo allenatore riesco a ritrovare la fiducia. È dura quando giochi due, tre o quattro partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Per i giocatori, è difficile mettersi in forma e acquisire davvero fiducia. Ecco perché ho preso questa decisione, perché so quali sono le mie qualità, so che devo migliorare ed è per questo che lavoro sodo ogni giorno. La cosa più importante è arrivare ogni giorno con il sorriso e dare il massimo in campo".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top