Okafor si toglie i sassolini dalle scarpe: "Ero stanco di tre-quattro partite per 10 minuti"

Noah Okafor ha iniziato la sua nuova avventura al Leeds United, in Premier League. Da gennaio a maggio, con la maglia del Napoli, aveva giocato appena 36 minuti spalmati in quattro partite. In un'intervista al The Athletic, Okafor ha parlato così della sua decisione di lasciare il Milan e trasferirsi al Leeds

"Ogni giocatore vuole giocare. Ho bisogno di ritrovare la fiducia in me stesso e in questa squadra posso trovarla. Inoltre con questo allenatore riesco a ritrovare la fiducia. È dura quando giochi due, tre o quattro partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Per i giocatori, è difficile mettersi in forma e acquisire davvero fiducia. Ecco perché ho preso questa decisione, perché so quali sono le mie qualità, so che devo migliorare ed è per questo che lavoro sodo ogni giorno. La cosa più importante è arrivare ogni giorno con il sorriso e dare il massimo in campo".