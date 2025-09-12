Doppia staffetta tra Napoli e City, ecco come giocheranno Lucca e Hojlund

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle scelte di Antonio Conte in vista degli impegni contro Fiorentina domani al Franchi alle 20:45 e giovedì all'Etihad Stadium contro il Manchester City in Champions League:



"In attacco, invece, è in vista la staffetta tra Lucca e Hojlund. Il primo partirà titolare con i viola, il secondo si accomoderà in panchina. Posizioni invertite invece contro il City, con qualche giorno in più per il danese di limare l’intesa con i compagni".