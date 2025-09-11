Cavani, l'ex agente a CN24: "Vi racconto la prima telefonata con ADL. Hojlund? Non è a livello del Napoli"

Ultime notizie Napoli - Claudio Anellucci, ex agente di Cavani e attuale presidente dell'Angri, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“Fino a Natale le forze in campo sono quelle, parlare già di giornate decisive alla terza è fuori luogo. A Firenze però potrebbe essere il primo scoglio per il Napoli, dopo aver affrontato Sassuolo e Cagliari. I neroverdi li considero molto deboli, mentre con i sardi si è un po’ faticato, per questo sono curioso di vedere il Napoli contro la Fiorentina”.

Esordio di Beukema al posto di Rrahmani? Per il ragazzo è la prima partita importante con il Napoli e le magliette pesano. Giocare in azzurro non è lo stesso che giocare a Bologna, lui è forte e con Conte può crescere ancora. Basti vedere il percorso che ha fatto Rrahmani che non è arrivato come giocatore fatto e finito, di certo non sarà semplici sostituire il kosovaro”.

Hojlund quanto può incidere nel Napoli? Non saprei, ma il centravanti ha sempre bisogno di una seconda stagione di conferma per diventare di alto livello. A Bergamo fece bene, ma poi a Manchester si sono perse le tracce. Io non credo che sia un giocatore a livello del Napoli, ma sono pronto ad essere smentito perchè magari si rivelerà subito decisivo. Lucca è un centravanti diverso da Hojlund, quindi Conte ha diverse possibilità in attacco”.

Aneddoto sul presidente De Laurentiis quando gestivo Cavani? Ce ne sono diversi e simpatici, perchè lui è sempre molto colorito. Ricordo la prima telefonata, non mi fece dire una parola e disse ‘Voglio Cavani’, poi alla fine lo prese”.