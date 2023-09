Cassano: "De Laurentiis ha fatto un disastro! La colpa è sua, ha voluto rompere il giocattolo"

Antonio Cassano è tornato a parlare di Napoli e di Garcia durante l'ultimo appuntamento della BoboTv. Anche stavolta l'ex attaccante si è scagliato contro l'allenatore francese e ci è andato giù pesante, senza risparmiare neanche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultime news. Ecco le parole di Cassano su De Laurentiis: "Lui aveva tutto in mano, aveva il migliore allenatore, il miglior direttore sportivo e alla fine ha voluto rompere il giocattolo andando a prendere un allenatore non adatto, che sarà anche una brava persona. Ma è uno che in Europa ha fatto gran fatica, che è stato esonerato perfino in Arabia Saudita... è evidente che qualcosa non quadra. Garcia poteva andare chessò a Bologna, al Sassuolo, alla Cremonese, ma gli è stata data in mano una situazione bollente come quella di Napoli post-Spalletti e secondo me l'errore l'ha fatto De Laurentiis. Il disastro l'ha fatto lui".