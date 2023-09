Caiazza: "Presto per vedere il Napoli di Garcia? Discorso che non regge, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Salvatore Caiazza è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ne parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Kvara sembra diventato un giocatore normale, vorrei stare nella testa di Garcia per 5 minuti per sapere se conosceva il Napoli quando ha deciso di accettarlo. Quando scende il marziano dalla luna e vede il Napoli a 7 punti dice “l’anno scosso saranno arrivato settimi” quando invece ha vinto il campionato. Penso che le domande se le debbano fare il tecnico e De Laurentiis, è un Napoli ADL dipendente. Ha deciso tutto lui, dal ds, all’allenatore e le cessioni. Garcia non mi convince nemmeno nelle risposte che da nelle conferenze. Il discorso dell’ ‘è presto’ non regge perché così fai allargare la forbice e vediamo poi dove sarà l’Inter tra qualche giornata.

Kim è andato via e non tutte le ciambelle vengano col buco. Io non sono convinto che la squadra sia con Garcia, molti giocatori sono ancora legati con Spalletti. Se le cose non cambiano Garcia rischia di non mangiare nemmeno il torrone della festa dei morti, altroché panettone. Prima arrivavi da un campionato in cui addormentavi gli spogliatori avversari, ora invece dopo sole 4 partite sei criticato per i risultati, il gioco ed il mercato che non ha funzionato. Il campionato va avanti e ora c’è la Champions League, ricordiamo che De Laurentiis esonerò Ancelotti dopo il raggiungimento degli ottavi di Champions League. Abbiamo l’obbligo di analizzare quanto sta succedendo, dopo 4 partite è un Napoli lontanissimo parente di quello visto con Spalletti”.