Brescianini, l'ex allenatore: "Ho due aneddoti che spiegano bene chi è Marco. A chi somiglia? Faccio un paragone impopolare" | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Lorenzo Sibilano, ex vice allenatore del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

“Marco ha fatto molto bene con noi al Cosenza. Ricordo nel pre allenamento di Coppa Italia contro il Bologna guardandolo in un semplice esercizio di attivazione tecnica, capii subito le sue ottime qualità. A me piace guardare i dettagli, già sentire dal rumore palla capisce per me se uno ha qualità oppure no. Le mie impressioni positive su Brescianini sono diventate certezze con le prestazioni sul campo. Ha fatto un campionato importante in B, adesso si è riconfermato in serie A con la maglia del Frosinone. Sono convinto delle sue potenzialità.

Marco è un calciatore intelligente che ha delle capacità fisiche che gli consentono di spaziare anche sulla fascia. Ha un buon manica, può giocare sia da mezzala che a due a centrocampo. Inoltre ha buoni tempi d’inserimento che lo fa spesso entrare in area. Brescianini è bravo sia nel costruire gioco che in quella di non possesso.

A chi somiglia? Fare paragoni scomodi non è bello. Per me somiglia molto a Pobega del Milan, ha le stesse caratteristiche. Parliamo di un buon profilo. Magari non è un paragone con un nome big, ma per caratteristiche ci sta. Talvolta i magazzinieri si lamentavano con Brescianini perché stava più degli altri in palestra, era l’ultimo ad andare via dal campo. Ha la cultura del lavoro”.