Bologna, Ferguson: "Ecco perché Beukema è voluto andare a Napoli! Ndoye? Non dico nulla, vediamo..."

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro bolognese. Tra le altre cose, ha parlato anche di Ndoye e Beukema.

Su Sam Beukema, passato al Napoli, Ferguson dichiara: "È uno dei miei migliori amici, lo sapete. Sono contento per lui, lo conosco meglio di tutti e so che per lui andarsene è stato difficile. Sam ama Bologna, la città , la squadra: è stato combattuto. Il suo sogno è giocare con la Nazionale e ha capito che doveva andare via da Bologna per farlo. Ora giocherà la Champions League e lotterà per lo scudetto. Sarà una stagione importante per lui al Napoli anche perché l’estate prossima ci sarà il Mondiale“.

Su Dan Ndoye, obiettivo del Napoli da settimane, Ferguson ha detto: "Non dico nulla, è un giocatore del Bologna, poi vediamo cosa succederà . È normale che quando fai una stagione importante, come hanno fatto lui e Beukema, tanti club ti cerchino".