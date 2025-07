Capuano: "La vicenda dell’archiviazione dell’inchiesta sull’affare Osimhen imbarazza per un motivo"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, scrive su X:

"La vicenda dell’archiviazione dell’inchiesta sull’affare Osimhen, nonostante secondo la Procura di Roma esistano i presupposti per contestare il falso in bilancio, imbarazza perché rende evidente il doppio metro di giudizio rispetto al caso #Juventus. Lo stesso vale per l’analoga inchiesta che riguarda la Roma con quelle collegate (di cui mancano notizie). Peraltro, in questo caso, nemmeno già giudicate dalla giustizia sportiva. Questo è il punto. Sul quale è impossibile avere una posizione differente".