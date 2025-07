Partitella a campo ridotto e ben sette assenti in casa Napoli: le emozioni del pomeriggio di Dimaro | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nono giorno di ritiro per gli azzurri a Dimaro. La squadra di Antonio Conte ha svolto una doppia seduta, focalizzata sul lavoro tecnico in campo. Domani pomeriggio, alle ore 18:00, alla SKI.IT Arena, è in programma la seconda amichevole contro il Catanzaro.

Oggi invece partitella a campo ridotto terminata con il risultato di 3-1 con le reti di Rrahmani, Lucca, Raspadori per i fucsia, e Simeone per i blu. Assenti Marianucci, McTominay, Buongiorno, Gilmour, Lukaku, Neres, Anguissa.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.