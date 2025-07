Manna aspetta una risposta dal Bologna per Ndoye, possibile un altro sforzo per lo svizzero!

Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna aspetta ancora una risposta dal Bologna per l’ultima proposta per Dan Ndoye, scrive la Gazzetta dello Sport.

"Resta l’obiettivo numero uno, ma la distanza tra i club non si è colmata e lo svizzero ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Nottingham Forest, con cui ha trovato un accordo da quasi 5mln a stagione. Ma gli inglesi per il cartellino non sono arrivati a 30mln, il Bologna ne chiede 45. Il Napoli ha già raggiunto quota 40 con i bonus (prestito da 9, obbligo di riscatto a 26 e 5 bonus) e potrebbe fare un altro sforzo sul fisso"