Cammaroto: "Atalanta e Marsiglia su Raspadori, Miretti non è la priorità di Conte, ecco le ultime novità sull'affare Ndoye"

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato:

"Ormai la questione Osimhen è conclusa, c'è da completare la parte burocratica. Il Galatasaray vuole presentare il suo giocatore in pompa magna nelle prossime ore. Milinkovic-Savic? Da quello che mi risulta, entro stasera dovrebbe essere completata tutta la documentazione, penso che domani dovrebbe essere a Dimaro, ma mai dire mai. Esempio lampante la vicenda di Juanlu Sanchez, sembrava conclusa, le visite mediche erano fissate a questo venerdì, ma è tutto legato alla possibilità di poter tenere Zanoli e di risparmiare. Se dovesse saltare, quei soldi verranno investiti per il centrocampo. La trattativa per Miretti non è ancora chiusa.

E' il pallino di Manna, piace anche a Conte, ma non è una priorità del tecnico. Si valuta McTominay come alternativa ad Anguissa quando ci sarà la Coppa d'Africa. La Juventus non regala Miretti, vuole 18 milioni con diritto di riscatto. Sta prevalendo la voglia di chiudere adesso rispetto all'attesa per individuare un'altra alternativa. Sull'esterno è un'altra storia: il Bologna usa il Nottingham Forest come specchietto per le allodole, i felsinei sperano che gli inglesi spingano gli azzurri verso i 50 milioni. L'offerta è di 42 milioni più bonus, un'enormità. Se Ndoye si dovesse chiudere a 45 milioni, si avrebbero grandi aspettative. C'è un mister X oltre a Chiesa e Ndoye, attenzione. Le alternative non mancano. C'è l'interesse del Burnley per Cajuste, destinato a lasciare Napoli. Andranno via anche altri. In un'uscita resta il dilemma Raspadori: l'Atalanta aspetta il momento giusto per provare l'affondo. Gli azzurri valutano l'ex Sassuolo 40 milioni. Potrebbe inserirsi anche il Marsiglia di De Zerbi".