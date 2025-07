Amichevole Napoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: in ventinove domani a sfidare la squadra di Conte

Il quattordicesimo ritiro in Val di Sole del Napoli sta per volgere al termine e, per il secondo test match del periodo di permanenza in Trentino, l’asticella si alzerà notevolmente.

Domani, sabato 26 luglio, alla SKI.IT Arena di Carciato (calcio d’inizio alle ore 18) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà in amichevole il Catanzaro, compagine che milita nel campionato di serie B e, nella scorsa stagione, ha raggiunto le semifinale dei playoff, dove è stato eliminato dallo Spezia.

Il club calabrese, che sta svolgendo il proprio ritiro pre campionato a Spiazzo, nella vicina Val Rendena, che in passato aveva già ospitato la Cremonese, si presenterà al via del torneo cadetto con rinnovate ambizioni di alta classifica.

Sulla panchina giallorossa siede da qualche settimana Alberto Aquilani, già sulla panchine della “Primavera” della Fiorentina e del Pisa, ed e calciatore di Triestina, Roma, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas, per 38 volte (con 5 reti) azzurro con la Nazionale.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato ad Aquilani - e non ancora al completo - sono senza dubbio il capitano e centravanti Pietro Iemmello, soprannominato “Re Pietro” dai propri tifosi, che tra i professionisti ha segnato qualcosa come 181 reti, il centrocampista Jacopo Petriccione, già in serie A con Lecce e Crotone e l’esterno offensivo Marco D’Alessandro, che nella massima serie ha indossato le maglie di Roma, Bari, Atalanta (3 stagioni), Benevento, Udinese, Spal e Monza.

Per l’occasione il Catanzaro, che vanta una delle tifoserie più calde e appassionate dell’intera serie B, sarà supportato da più di 400 supporters, che si posizioneranno nella curva Carciato, già sold out (come del resto tutti gli altri settori dello stadio) da diversi giorni.

Ventinove sono i giocatori che il tecnico Aquilani ha portato con sé nel ritiro trentino, dove sono arrivati anche i neoacquisti Frosinini (ex Trento), Di Chiara, Rispoli, Nuamah, Sayha Seha, Bashi, Alesi, Marietta.

I convocati per l’amichevole contro il Napoli:

Portieri : Pigliacelli, Marietta, Borrelli.

: Pigliacelli, Marietta, Borrelli. Difensori : Antonini, Bashi, Bonini, Brighenti, Coriano, Di Chiara, Frosinini, Paura, Piras, Verrengia.

: Antonini, Bashi, Bonini, Brighenti, Coriano, Di Chiara, Frosinini, Paura, Piras, Verrengia. Centrocampisti : Alesi, Maiolo, Nuamah, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Rispoli.

: Alesi, Maiolo, Nuamah, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Rispoli. Attaccanti: Arditi, Biasci, Buso, D’Alessandro, Iemmello, Oliviero, Pittarello, Sayha, Volpe.

Nell'ultima amichevole, giocata il 22 luglio contro la Social Football Academy e vinta 3-1, il Catanzaro si è schierato con un 3-4-3: