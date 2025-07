Calciomercato Napoli, è Fabio Miretti l’ultimo obiettivo azzurro concreto per il centrocampo ma la SSC Napoli non è la sola interessata.

Calciomercato Napoli, concorrenza per Miretti

“Napoli, Bologna e Genoa hanno mostrato interesse per Fabio Miretti, pronto a lasciare la Juventus quest'estate. Il centrocampista non rientra nei piani di Igor Tudor. Prezzo intorno ai 15-20 milioni di euro”, riferisce l’esperto Niccolò Schira via X.