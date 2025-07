Ritiro Napoli a Castel di Sangro, è allerta rossa: marea azzurra in arrivo, maxi-piano dell'ordine pubblico

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla così del ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro:

"Allerta rossa. Altro che invasione della Val di Sole e stadio di Carciato preso d'assalto anche da 7 mila persone nella stessa giornata. Quello che attende il Napoli tra sette giorni a Castel di Sangro è un'autentica marea azzurra che si fa fatica persino a poter quantificare. Motivo per cui in queste ore sono numerose le riunioni di ordine pubblico che si stanno tenendo a L'Aquila e che hanno già iniziato a preventivare un maxi-piano dell'ordine pubblico. C'è preoccupazione soprattutto per la calca che rischia di formarsi nei pressi dell'impianto di Castel di Sangro, che ha una capienza notevole, circa 7.300 persone. Predisposte nuove aree parcheggi. La fase 2 del ritiro prevede un maggior numero di sedute di allenamento interamente a porte chiude: la struttura del centro sportivo federale di Castel di Sangro, lo consente: non c'è rischio di qualcuno che possa scrutare da lontano e non ci sono pressioni perché i cancelli vengano aperti prima".