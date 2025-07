Gianluca Galliani: "Il Napoli di De Laurentiis come il Milan di Berlusconi? Rispondo così"

Gianluca Galliani, imprenditore e figlio di Adriano, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli è una gran bella squadra, lo era già l'anno scorso. Quest'anno avrà una competizione in più, ma dall'esterno pare stiano costruendo una squadra forte. Il Napoli di De Laurentiis come il Milan di Berlusconi? Detesto i paragoni, in generale. Ognuno ha la propria storia e quella di De Laurentiis a Napoli è importantissima. De Laurentiis ha fiutato la possibilità di aprire un ciclo e, con lungimiranza, sta cercando di costruire una squadra forte. Già l'anno scorso investì tanto, ma il suo coraggio è stato premiato. Le sensazioni sono molto positive. Manna sta facendo un ottimo lavoro, il Napoli è una bella realtà, quella più in ascesa. Oggi le squadre italiane che provano a vincere la Champions non si trovano, mentre il Milan di una volta poteva farlo. Milan di Allegri? Ci sono squadre più avanti nella costruzione, per il Milan è ancora tutto in divenire. Parlare di un Milan da scudetto, oggi, è difficile".