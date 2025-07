Scarlato: "Sull'esterno c'è bisogno di un giocatore che possa fare la differenza, Anguissa? Spero resti"

Gennaro Scarlato, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Sconfitta in amichevole con l'Arezzo? E' normale. Di solito si fanno gare con le rappresentative locali. E' una preparazione fatta bene, la stanchezza si fa sentire. Non è un campanello d'allarme. Teniamo i nervi saldi. I nomi che circolano in orbita Napoli sono importanti come Juanlu Sanchez e Chiesa. Serve un esterno a destra che riesca a creare superiorità numerica e saltare l'uomo. L'ideale sarebbe Lookman, ma dovrebbe andare all'Inter. Credo sia difficile l'arrivo del nigeriano al Napoli. Lo vedo poco propenso. E' un giocatore che va gestito. Lo puoi perdere durante la Coppa d'Africa. C'è bisogno di un giocatore che può fare la differenza. Anguissa? Mi auguro che rimanga, è andato a rete molto frequentemente. E' importante, se dovesse andare via dovresti aggiungere un'altra pedina. Mi dispiacerebbe, penso si sia integrato benissimo e ha una buona personalità all'interno dello spogliatoio. Insomma, un'estate tranquilla dove non parte nessuno non la viviamo mai (ride, ndr). Milinkovic-Savic? Ti dà un'alternativa diversa rispetto a Meret, lui fa benissimo la costruzione dal basso, sa giocare sul corto e sul lungo, quando hai la pressione forte dell'avversario riesce a fare il passaggio alla punta. Il serbo ha personalità da vendere".