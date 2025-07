Coppola: "Milinkovic? Si completa con Meret per caratteristiche, hanno una dote in comune"

Fernando Coppola, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: Ecco quanto riportato dal comunicato dell'emittente radiofonica:

"Milinkovic-Savic? Si completa con Meret per caratteristiche. Ha un lancio lunghissimo oltre ad una grande proprietà tecnica. Il suo lancio fa la differenza, anche al Parma provavamo a ribaltare l'azione con il lancio lunghissimo di Suzuki. Il Napoli aveva bisogno di completare il parco portieri in virtù dei tanti impegni che ci saranno. La maglia del Napoli pesa molto, ma quella del Toro non è da meno. Il serbo s'è affermato in una piazza importante e può confermarsi. Mi auguro che entrambi i portieri facciano il bene del Napoli per ulteriori traguardi. Il fatto che Milinkovic-Savic e Meret parino spesso i rigori è un qualcosa in più".