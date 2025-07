Witsel: "De Bruyne si dimostrerà il migliore in Serie A, ma si dovrà adattare a Conte e al Napoli! Altro che fine carriera..."

Ultime notizie SSC Napoli -L’Italia è nel destino di Axel Witsel, svincolato di lusso dopo tre stagioni e 116 presenze con l’Atletico Madrid. Ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Ha giocato in Belgio (Standard Liegi), Portogallo (Benfica), Russia (Zenit), Cina (Tianjin), Germania (Borussia Dortmund) e Spagna (Atletico), dove ora è corteggiato dalla Real Sociedad: perché non chiudere con una ricca avventura in Arabia?

«Nel calcio mai dire mai… Ma la mia priorità è quella di continuare a giocare in un grande campionato europeo. Sono attratto dalla Serie A perché è un torneo tattico e di alto livello. E l’esperienza è un fattore importante in Italia, non a caso il Milan ha puntato giustamente sul 39enne Modric e il Napoli campione d’Italia sul 34enne De Bruyne. Due fenomeni assoluti: sarebbero potuti andare anche altrove, ma capisco la loro scelta e mi piacerebbe imitarli».

De Bruyne è passato da Guardiola a Conte: sensazioni?

«Kevin si dovrà adattare a Conte e al Napoli, che gioca diversamente dal City. Ma De Bruyne è un fuoriclasse e si dimostrerà il miglior centrocampista della Serie A. Modric permettendo: Luka vive per il calcio, trascinerà il Milan di Allegri. De Bruyne è eccezionale, mi aspetto almeno 10 gol e 15 assist a Napoli. Con Lukaku non avrà nemmeno bisogno di parlarsi in campo: hanno un gran feeling fin dai primi anni insieme nel Belgio e si intendono al volo, basta uno sguardo».

Il Napoli dei belgi è favorito per lo scudetto?