Condò non ha dubbi: "La mia previsione sul Napoli in Champions"

Ultimissime Calcio Napoli - Editoriale di Paolo Condò per il Corriere della Sera dove il giornalista evidenzia la difficoltà delle italiane in Europa.

Dei cinque grandi campionati la serie A lamenta l’astinenza più lunga dall’ultima Champions (Inter 2010), e anche quest’anno Napoli e Inter — le nostre candidate di punta — si inseriscono in griglia dalla quarta fila in poi. Sempre che il Bayern non prenda davvero Diaz (ma la lunga perdita di Musiala peserà) e l’Arsenal Gyokeres (questo succederà), spingendole più indietro.