Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Sky Sport: ecco i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso. Conferme sull'interessamento del Burnley per Jens Cajuste. Il giornalista Francesco Modugno annuncia in diretta: "Sondaggio più o meno serio del Burnley per Jens Cajuste, centrocampista del Napoli ai margini del progetto".

Anche Gianluca Di Marzio conferma: "Il Burnley, neopromosso in Premier League, ha chiesto informazioni al Napoli per Jens Cajuste".