Cajuste lascia Napoli, è in partenza da Capodichino: spunta il gesto verso i tifosi | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Jens Cajuste lascia Napoli! Il centrocampista azzurro, escluso dalla lista dei convocati di Antonio Conte per il ritiro di Dimaro, è rimasto a Napoli in questi giorni ad allenarsi. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, oggi pomeriggio intorno alle ore 16:00 è arrivato all'aeroporto di Capodichino per partire verso la sua nuova squadra e lasciare Napoli.



Il centrocampista svedese ha ricevuto ils aluto di alcuni tifosi li presenti che l'hanno riconosciuto: "Non posso dirvi dove andrò a giocare, ma grazie per tutto l'affetto che mi avete dato", sono state le sue parole in aeroporto. Un bel gesto nei confronti dei supporters azzurri.



