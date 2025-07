Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, torna a parlare di Victor Osimhen. Lo ha fatto anche oggi a Tivibu Spor, dichiarandosi molto fiducioso sul fatto che alla fine l'operazione andrà in porto.

Ecco le dichiarazioni di Buruk: "Osimhen al Galatasaray ha ricevuto un amore mai visto prima. Per questo ho sempre creduto che sarebbe rimasto. Non ci ha deluso. Il processo è in corso e crediamo che si concluderà il prima possibile".