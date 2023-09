Baiano: "Kvara deve imparare a giocare semplice: c'è una cosa che lo sta mettendo in difficoltà"

Ciccio Baiano è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Non bisogna mettere in dubbio Kvaratskhelia, la sorpresa dello scorso anno che nessuno conosceva. Lo lasciavano sempre nell'uno contro uno e se viene raddoppiato o triplicato, tutto si complica. Deve capire che deve riuscire a giocare semplice e non sempre deve cercare la giocata per saltare l'uomo. Garcia lo deve lasciare tranquillo, non sta neanche bene fisicamente. Le ultime 5-6 gare della passata stagione, è stato bravo all'inizio perchè ha tenuto alta la sua condizione fisica, non abbiamo più visto il Kvara che ci ha fatto brillare gli occhi".