Anguissa a UEFA Tv: "Napoli è passione! Vi racconto Napoli-Liverpool 4-1, emozione incredibile"

Nel giorno di Barcellona-Napoli, Frank Anguissa ha parlato ai microfoni di UEFA Tv parlando dell‚Äôesordio in Champions in maglia azzurra lo scorso anno contro il Liverpool: ‚ÄúE‚Äô stato semplicemente incredibile. Giocare in Champions √® un sogno da bambino, non mentir√≤. Mi sono detto ‚ÄėFrank, se qui, provaci, divertiti, perch√© √® solo calcio, niente pressione‚Äô. E non ho sentito nessuna pressione, ero super fiducioso. Ero tutto infuocato come un bambino in un negozio di giocattoli. E‚Äô cos√¨ che mi sono sentito. Ero cos√¨ emozionato che non vedevo l‚Äôora che iniziasse la gara ed √® andata benissimo. Come descrivere Napoli? E‚Äô passione‚ÄĚ.¬†