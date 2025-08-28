CdM - Il Napoli rinforza la Primavera: preso Marco Genovese dalla Sampdoria

Calciomercato Napoli - Non solo la prima squadra: il Napoli lavora anche per rinforzare la Primavera tornata nella serie A della categoria. Con novità importanti in queste ultime ore.
La società, infatti, ha preso il centrocampista centrale Marco Genovese (‘2007) dalla Sampdoria, dopo i cinque mesi trascorsi in prestito al Giugliano nella scorsa stagione. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. Altro rinforzo per mister Dario Rocco il cui obiettivo sarà mantenere la categoria provando anche a sorprendere.