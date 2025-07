Altamura: "Ala sinistra Napoli? Credo che alla fine arriverà questo calciatore"

Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, ha parlato così a 'Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli non ha fretta, ma credo che alla fine arriverà Chiesa” -

“C’è, ovviamente, grande curiosità di vedere il Napoli a Castel di Sangro. Questa seconda parte di ritiro dovrà dire molte più cose sull’impianto di gioco. Il Napoli, infatti, avrà tre amichevoli internazionali che diranno molto sui piani di Conte. Il Napoli non ha ora fretta di chiudere in quella posizione. La vicenda Ndoye ti insegna che i prezzi del mercato sono sicuramente drogati. Chiesa? Credo che il Napoli prenderà proprio Chiesa, visto che Sterling e Grealish sono talenti offensivi. Se c’è un allenatore che può ricostruire Chiesa questo allenatore è Antonio Conte. Grealish non lo vedo adatto. Nusa è un grande talento, ma è giovane”.