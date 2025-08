Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive del recupero di Mathias Olivera:

"È invece sotto osservazione dall’altro ieri Mathias Olivera, messo ko da una forte contusione al polpaccio nel corso della prima partitella in famiglia disputata in Abruzzo. Il terzino uruguiano si sta sottoponendo alle terapie del caso, nella speranza di non dover rimanere ai box per troppo tempo".