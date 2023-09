Adani attacca De Laurentiis: "La cosa più grave è il suo tweet, fossi in lui non farei del sarcasmo!"

Lele Adani, opinionista ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla SSC Napoli nel corso della puntata di ieri della Bobo Tv:

"La cosa più grave è il tweet di De Laurentiis. Fossi in lui non farei del sarcasmo. Le scelte fatte hanno interrotto un giochino fantastico. La magia non c'è più ed è stata annullata in due giorni. Kvara ha meno autostima e va in difficoltà. La squadra che Garcia ha ereditato da Spalletti è una squadra in cui tu devi connetterti agli equilibri già esistenti e con lucidità ed esperienza devi continuare un percorso che può durare altri 4-5 anni. Un allenatore che fa delle scelte e ha degli atteggiamenti per far vedere che è padrone dello spogliatoio, è proprio perché non lo è".