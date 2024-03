Acerbi rompe il silenzio: "Non sono mai stato razzista, con Juan Jesus una parola malintesa!"

Ultime notizie Serie A - Francesco Acerbi rompe il silenzio e torna a parlare in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nell'intervista esclusiva, il difensore dell'Inter, dopo l'assoluzione del Giudice Sportivo, rivela:

Le frasi sconvenienti a Juan Jesus vengono ancora smentite da Acerbi:

Ma è un Acerbi ancora disorientato e lo si capisce dalle prime parole raccolte da Monica Colombo e Paolo Tomaselli. Parla anche di Juan Jesus:

"Abbiamo perso tutti, sono triste e dispiaciuto. Nulla contro Juan Jesus, sono dispiaciuto anche per lui. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. E non si può continuare a farlo anche dopo che sono stato assolto. Dopo la mia assoluzione, le persone attorno a me hanno reagito come se fossi uscito dopo dieci anni di galera".