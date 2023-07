SPAL, il dt Fusco: "Garcia si muove nei solchi di Spalletti, il Napoli ha un vantaggio! Ho parlato con Meluso e Micheli, su Prati e Coli Saco..." | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il direttore tecnico della SPAL Filippo Fusco è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“SPAL? I complimenti li giro alla squadra e all’allenatore, ha fatto molto piacere la tenuta contro una squadra più forte e con ragazzi di carattere in una rosa che andrà completata e che hanno avuto l’atteggiamento giusto tra giovanissimi e calciatori più esperti: l’indicazione caratteriale di ieri è stata quella giusta.

Il Napoli di Garcia? Il calcio di luglio lascia il tempo che trova, ma si cerca di muoversi come giusto che sia, sulla continuità del lavoro di Spalletti. Importante vedere Osimhen entrare dopo cinque giorni di lavoro e voler vincere subito la partita: è l’atteggiamento giusto e ciò valorizza ancora di più il lavoro dei nostri calciatori. Il Napoli è una squadra forte ed in vantaggio rispetto alle altre.

Il mercato di Prati? È un dicembre 2003 che ha fatto un grandissimo Mondiale Under 20, è chiaro che merita coronare le ambizioni di giocare in squadre prestigiose: deve arrivarci con calma se si presenteranno situazioni concrete. Si impegna, tiene i piedi per terra, dimostra di essere un ragazzo con basi solide calcistiche e caratteriali.

Se ho parlato con il ds del Napoli Meluso? L’ho salutato con grande affetto, così come Micheli, Mantovani e Beppe Santoro e Tommaso Starace. Non abbiamo parlato di situazioni di mercato, ma ci sarà eventualmente modo e tempo.

Coli Saco? La nostra idea è di valorizzare chi fa parte della SPAL, difficilmente prenderemo giocatori in prestito se non per rifinire il gruppo squadra. Abbiamo un settore giovanile all’avanguardia: avete visto il 2006 Rao ad esempio, per dirne uno, e dobbiamo creare le situazioni migliori per valorizzarli.

Il gol di Puletto? Certo un osservatore non vede solo il gol, lui ha carattere e chi segue il calcio giovanile se ne era già accorto, però secondo me tanti ragazzi nostri sono stati seguiti e hanno fatto un gran finale di campionato.

Io vicino al ruolo di direttore sportivo del Napoli? Quest’anno non c’è stata la possibilità, ho grandi rapporti col Napoli ma quest’anno no. Almeno a quanto ne sappia io, poi Meluso ha una grande opportunità e se la merita”