Confronto Garcia-De Laurentiis: al francese è arrivata una richiesta del presidente

Ultime notizie Napoli - Come proseguirà l’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli? Secondo quanto raccolto durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ con in studio Riccardo Catapano e Vincenzo Credendino, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre), il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è confrontato con il tecnico e avrebbe chiesto di vincere le prossime tre partite in programma contro Udinese, Lecce e Fiorentina.

Non è in dubbio la permanenza di Garcia sulla panchina del Napoli - De Laurentiis ha ribadito poi l'importanza del cammino e della qualificazione in Champions League -, ma il patron azzurro si riserva di giudicare i prossimi tre match di campionato: non basteranno solo i miglioramenti dal punto di vista della prestazione, già visti contro il Bologna. Il presidente ora vuole i risultati.