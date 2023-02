Spalletti in conferenza: "Dobbiamo essere pronti a distruggerci per il risultato! Marocchi? C'è libertà d'espressione, ognuno può far il tifo contro chi vuole"

Al termine di Napoli Cremonese in diretta Luciano Spalletti in conferenza stampa. Si è conclusa la partita della 22esima giornata (la 3a del girone di ritorno) come da calendario Serie A. Le parole dell'allenatore della SSC Napoli dopo la partita.

Dallo stadio Maradona, dopo Napoli Cremonese ha parlato in conferenza Spalletti per il Napoli.

"Il peso della nona vittoria consecutiva in casa? Vincere una serie così non è facile e le difficoltà strada facendo aumentano sempre, perchè crei più forza agli avversari con i quali ti confronti. Rimanere sempre concentrati diventa difficile, involontariamente puoi abbassarti un po'. Noi siamo una squadra forte, ma se non andiamo a metterci il massimo questo forte non lo troviamo e non lo riconosciamo: è lì che possono esserci difficoltà oppure mandi segnali alla testa senza togliere nulla altrimenti non trovi quel massimo e diventi una squadra normale. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, siamo stati disordinati ed abbiamo perso troppi palloni: la Cremonese in questo momento poteva giocare con la testa più libera, ha un livello in cui può giocare così e ci ha portato dentro con queste palle perse. Ci hanno portato dentro la loro tattica, le scalate sui loro esterni sono sempre lunghe ed abbiamo dovuto raccattare palle gettate in area di rigore: la difesa ha fatto un lavoro splendido, nel secondo tempo abbiamo fatto uscire fuori la nostra qualità ed abbiamo riconosciuto la nostra forza"

"Elmas dalla panchina? Io ho bravi calciatori che se ragionano e mandano messaggi corretti, quando capita l'occasione la sfruttano. Lo dico ancora una volta: mi fa piacere che abbia fatto gol, lo merita, in allenamento è uno che meriterebbe di giocare titolare e dal mio punto di vista dispiace non poterlo mettere subito ma posso inserirlo dopo e raccogliere altri meriti. Dipende dalla sua voglia di dare un contributo, avere felicità e dare tutto nel giocare al fianco del suo compagno"

"Il recupero di Lozano su Vasquez ad inizio partita? Abbiamo visto diverse rincorse di tutta la squadra, ricercavano la compattezza per poi ripartire. Quando sei un po' sbrindellato per il campo e gli altri vanno in contropiede, c'è da ritrovare l'ordine tattico di squadra e fare ricomposizione sotto la linea della palla, forte e veloce. Lo hanno fatto nel primo tempo, sono corse che possono togliere lucidità nelle scelte quindi meglio iniziare subito come nel secondo tempo"

"Per essere forti ed avere i nostri numeri bisogna avere un po' di tutto, bisogna sapere che in una partita come oggi se lasci qualcosa per strada non lo ritrovi nelle partite successive. Ci sono cose che devono esser ben chiare, non bisogna nascondersi dietro un dito. Dovevamo vincere oggi così come in Coppa Italia, poi le cose possono andare diversamente se la tua considerazione non è diretta in confronto all'importanza della partita. Noi generiamo roba che crea stimoli agli avversari, tutte le volte dobbiamo metterci qualcosa in più"

"La squadra cerca Osimhen con insistenza? Noi lo cerchiamo perchè ha qualità nel poter far gol, non perchè glieli vogliamo far fare (ride, ndr). La ricerca è la stessa, la motivazione è perchè lo riteniamo forte e lui può trovare soluzioni al contesto. Tutti sappiamo le sue qualità, lo cerchiamo perchè vogliamo far gol e lui ci aiuta"

"Dicono che il Napoli prima o poi cadrà? Partiamo dai complimenti al pubblico per come ha incitato la squadra per tutto il tempo, ci è stato vicino e ha capito che non bisogna far calcoli ma vincere le partite di volta in volta. Per mentalità ed importanza delle partite che giocheremo, dobbiamo essere disposti a tutto, a distruggerci sul campo per quel risultato lì. Per quello che ha detto Marocchi, c'è libertà di espressione e ognuno può far il tifo contro chi vuole: noi si va avanti per la nostra strada"